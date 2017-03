José Happart, Jean Joris et Thibaud Smolders, trois nouveaux candidats à la présidence du PS liégeois

Après la démission de Willy Demeyer de la présidence du PS liégeois, il n’y avait jusqu’à hier qu’un seul candidat déclaré à sa succession. Mais depuis ce matin, les candidatures se bousculent. On a en effet appris que José Happart se portait candidat, ainsi que Jean Joris (PS de Cheratte) et Thibaud Smolders, premier échevin à Awans.

Les candidats avaient jusqu’à ce mardi 16 heures pour se déclarer. Le favori demeure pour l’instant Jean-Pierre Hupkens, l’échevin de l’urbanisme de la ville de Liège et qui s’était présenté dès le lendemain de la démission de Willy Demeyer.

Mais depuis aujourd’hui, il n’est plus seul puisque José Happart a également déposé sa candidature cet après-midi. À 70 ans, le hérisson fournonnais a du temps devant lui et estime qu’il s’agit là quasi d’une « obligation » vis-à-vis de son parti suite aux derniers événements.

Il a été rejoint par Jean Joris (60 ans), le vice-président de la section PS de Cheratte, ainsi qu’au dernier moment par Thibaud Smolders (30 ans), le seul « jeune » de la bande, avocat de profession et premier échevin à Awans.

Après un mois où des débats entre candidats seront organisés, les élections se dérouleront en deux tours. Le premier les 20 et 21 avril et, si aucun candidat n’atteint les 50 %, un second tour sera organisé les 27 et 28 avril entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

Le but est que le nouveau président puisse être en place pour faire le discours du 1er mai.