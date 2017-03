Un temps printanier de retour le week-end prochain, indique l'IRM qui s'avance même pour le début des vacances de Pâques

Mardi après-midi, le ciel sera d’abord encore très nuageux dans l’est du pays avec quelques averses. Le temps finira par devenir partout sec et de plus en plus ensoleillé à partir de l’ouest.

Mercredi, la journée débutera par un temps sec et ensoleillé dans la plupart des régions. Ensuite, de plus en plus de nuages cumuliformes se développeront à partir de la frontière française et pourront conduire à une averse même si le temps restera sec en de nombreux endroits.

Jeudi, la journée commencera avec des éclaircies et quelques champs nuageux d’altitude. Au fil des heures, la nébulosité augmentera depuis le sud-ouest et quelques précipitations pourront se produire. «L’incertitude est encore fort importante en ce qui concerne la progression des zones de précipitations présentes sur la France», précise l’IRM.

Vendredi, une stabilisation devrait intervenir dans le courant de la journée, avec le retour d’un temps sec et de belles éclaircies sur la plupart des régions.

Ce week-end et début de semaine prochaine, le temps restera sec avec, en général, de belles périodes ensoleillées. Les maxima atteindront chaque jour par endroits les 12 ou 13 degrés. À partir de mardi, on profitera même de quelques degrés supplémentaires.

Sur meteo.be, le site de l’IRM, un graphique (prévisions pour les 14 prochains jours - ici les températures maximales pour Bruxelles) s’avance même pour le début des vacances de Pâques. Cela a l’air d’être bon...