Jordan Louveau tabassé à coups d'extincteur: "Les agresseurs forment un couple très connu et s'amusent à faire des freins à main près de la gare"

Vendredi dernier, peu après son agression, Jordan n’a pas perdu de temps.

Le jeune homme de 24 ans s’est de suite rendu au domicile du frère d’un ami. Après quoi il a appelé la police qui s’est rapidement rendue sur les lieux pour entendre son témoignage.

Entendu, il a ensuite profité de la présence des agents pour déposer plainte. Depuis lors, l’enquête pour retrouver le couple d’agresseurs se poursuit. « Je pense que je saurais très facilement reconnaître la dame qui m’a frappé à coup d’extincteur. En revanche, pour son compagnon, ça me semble être plus compliqué. Je ne saurais pas l’identifier avec certitude mais je saurais très clairement le reconnaître au son de sa voix. C’est quelque chose qui m’a marqué et que je ne pourrai pas oublier », explique le jeune homme.

Et suite à l’appel à témoins que son papa, Michel, a lancé ce samedi, Jordan en sait un peu plus sur les deux individus. « Nous avons déjà eu des commentaires de gens qui nous expliquent que ce couple est très connu. Il s’amuse à faire des freins à main près de la gare d’Aywaille. » Quant à la police, elle n’est pas en reste non plus. Après seulement quelques jours, elle a déjà proposé à Jordan une série de photos de potentiels agresseurs. Mais le Liégeois de 24 ans, toujours aussi gentil, préfère être prudent. « Je pense les avoir reconnus mais je n’en suis pas complètement certain. Je ne veux pas accuser des gens s’ils sont innocents. On verra bien dans quelques jours en fonction de l’évolution de l’enquête. Je fais confiance aux forces de l’ordre », poursuit-il.

Une affaire qui défraye la chronique et qui mobilise tout le monde, même le bourgmestre de la commune de Jordan.