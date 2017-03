Le Belge Maximilien Dienst éliminé à Top Chef aura été le candidat phare de 2017: retrouvez ses phrases-cultes

Le Belge Maximilien Dienst, qu’il gagne ou pas, est le candidat phare de cette édition de Top Chef. Un candidat emblématique, que les gens ont adoré ou détesté mais sur qui tout le monde s’est positionné. Il a d’ores et déjà remporté le pari d’avoir marqué l’émission de son empreinte, un peu à l’égal d’un Norbert Tarayre en 2012…

Le jour où il sera éliminé, Maximilien manquera aux téléspectateurs ! Et ses petites phrases cultes aussi ! Dès le premier numéro de cette édition, le gars s’était fait remarquer… en draguant Hélène Darroze. Drôle et sûr de lui, le jeune chef étoilé ! Son franc-parler, ses continuelles références au sexe et son langage ont beaucoup fait rire. Un petit florilège ?

«Si je me fais plaquer par Claudia Schiffer, c’est qu’au moins je l’ai sautée une fois»

«Je te demande pas: ‘On fait un enfant?’, non, je te demande si on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas. Je ne te dis pas qu’on va faire notre vie ensemble!»

«Il paraît que les gosses, c’est comme les pets, on ne supporte que les siens…»

«Une minute, ça va très vite hein, je sais bien que je suis rapide, on m’appelle le lapin. Mais j’ai mes limites quand même!»

«Je suis excessif dans tout. Quand je fais la fête je suis à fond, quand je fais l’amour je suis à fond, quand je cuisine, je cuisine à fond.»

Magique et insupportable, le chef belge a engendré auprès du public français un lot de comparaisons avec Norbert, bien sûr, mais aussi avec François L’Embrouille plutôt pour des questions d’accent… Sur sa propension à sortir des «punchlines», Max s’est «modestement» expliqué: «Je suis comme ça dans la vie… en cent fois pire! Quand je vois le petit buzz provoqué quand je dis trois conneries à la télévision, je me dis que j’ai bien fait de m’être parfois un peu retenu! Je suis très content du montage. C’est exactement moi et mes mots.»