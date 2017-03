Tournai: lors d'une tentative d'enlèvement un jeune homme se voit proposer les services d'une fille ainsi que des stupéfiants

Les faits se sont produits, samedi vers 02h00, au carrefour de l’avenue de Maire et du rond-point de l’Europe à Tournai. Alors qu’il rejoignait à pied son domicile, un jeune homme a été surpris par le conducteur d’un véhicule qui est arrivé à vive allure à sa hauteur. Tandis que le chauffeur ralentissait, la passagère arrière de la voiture a ouvert la portière, a attrapé la victime par le bras, puis l’a tirée dans le véhicule.

Le plaignant s’est alors retrouvé assis à la place du passager arrière droit. Le conducteur lui a alors calmement proposé de l’accompagner en France et de profiter de la fille qui se trouvait dans la voiture. La voiture a alors emprunté l’avenue de Maire afin de prendre la direction de Templeuve. Refusant la proposition, le jeune homme a essayé de s’extraire de la voiture.

Tandis que le conducteur accélérait, la jeune fille l’a retenu. Le conducteur a alors insisté pour que la victime les accompagne et lui a même proposé de prendre de la drogue, ce que l’intéressé a refusé.

Arrivée à hauteur de son domicile, la personne enlevée a ouvert la portière et a réussi à s’extraire de la voiture. Durant cette tentative, la jeune fille a tenté de le retenir par son sac à dos. La victime a lâché son sac à dos, qui est resté dans le véhicule, et est finalement tombé au sol. Le véhicule a continué sa course en direction de la France.

Blessé, le jeune homme a été transporté en ambulance vers le centre hospitalier de Tournai. On ignore la marque du véhicule et son immatriculation