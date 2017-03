Jupiler Pro League: dix diffuseurs se sont positionnés lors de l'appel d'offres pour acquérir les droits TV

« Pas moins de dix parties intéressées ont à ce stade formulé leurs offres financières et qualitatives » pour les droits de diffusion de la Jupiler Pro League, a indiqué Pierre François, le CEO de la Pro League, lundi lors d’une conférence de presse.

La Pro League a mis sur pied un Comité ad hoc, exclusivement composé de membres du management de la Pro League, de son conseil et d’un représentant de MP&Silva, la société détentrice des droits TV.

« Les clubs ont pleine confiance en ce comité. Nous sommes heureux de l’intérêt ainsi confirmé par les différents médias et de celui manifesté concurremment notamment par des chaînes désireuses de diffuser l’ensemble des rencontres de la Jupiler Pro League », déclare Pierre François. « Nous devons traiter ce dossier délicat de manière prudente, mais nous sommes sereins ».

Le Comité ad hoc va analyser toutes les offres reçues et sur base de cette analyse, entamer les discussions individuelles avec les parties intéressées afin de préparer les étapes suivantes et de procéder, s’il y a lieu, à un second appel d’offres.

Le dossier final sera transmis à l’assemblée générale de la Pro League, prévue le 21 avril. « Il y aura alors sans doute une décision », selon Pierre François.

Le précédent contrat pour les saisons 2014-2015 à 2016-2017 avait été remporté conjointement par Belgacom (devenu Proximus), Telenet et VOO, pour une somme de 70 millions d’euros par an.