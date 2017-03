Plus d'un adulte sur 2 en Wallonie et à Bruxelles n'a pas été chez le dentiste en 2016

Belga

Plus d’un adulte sur deux (57,4 %) résidant en Wallonie ou en Région bruxelloise n’ont eu aucun contact avec un dentiste en 2016, selon l’analyse des attestations de soins dentaires des membres de la Mutualité chrétienne (MC). À l’occasion de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire – ce 20 mars – la MC rappelle que consulter le dentiste au moins une fois par an est recommandé pour effectuer des soins courants, détecter d’éventuels problèmes aux dents et aux gencives et éviter aussi un remboursement moindre pour de nombreux soins dentaires l’année suivante.