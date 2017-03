Fleurus: quatre personnes intoxiquées au CO sur le site d'AGC

Ce lundi matin, une partie de l’entreprise d’AGC Fleurus a été évacuée par les services de secours. Appelés sur place pour une personne victime d’un malaise cardiaque, les ambulanciers ont détecté la présence de CO. Quatre personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone. Elles ont été transportées en milieu hospitalier. Leurs jours ne sont pas en danger.

Ce lundi matin, une ambulance a été appelée sur le site d’AGC à Fleurus pour une personne victime d’un malaise cardiaque. Sur place, les détecteurs au monoxyde de carbone (CO) des ambulanciers ont sonné, indique le major Michel Mean, porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est.

Les pompiers de Charleroi ont été appelés sur place pour rechercher l’origine du problème. Par mesure de précaution, une partie de l’entreprise a été évacuée.

« Au début, on pensait que la fuite de CO provenait des sanitaires. Finalement, il s’avère que l’origine la forte concentration de CO au sein de l’entreprise provenait d’un clark au gaz », précise Michel Méan.

Finalement, quatre personnes ont été intoxiquées au CO. Placées sous oxygène, elles ont été transportées en milieu hospitalier. Leurs jours ne sont pas en danger

La situation devrait rentrer dans l’ordre dans le courant de l’après-midi.