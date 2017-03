Droits TV, division des points, "La Tribune" : voici tout ce qui peut changer ce lundi dans le monde du football belge

Ce lundi, 4 grandes questions devraient occuper la majeure partie des discussions de l’Assemblée générale de la Jupiler Pro League. Les 3 premières concernent les droits TV.

1. Droits TV : les clubs espèrent se rapprocher des 100 millions annuels, au lieu de 80

(…) Aujourd’hui, les clubs fixeront leur choix pour les différents lots de droits TV (directs, résumés et émission du lundi soir). Si c’est trop serré, la décision sera reportée, pour un nouveau tour de table. La Pro League espère approcher les 100 millions. Utopique ? Pas nécessairement. (…)

2. Le scénario probable : Eleven l’emporte et revend les images de sa chaîne dédiée

(…) Un seul décodeur suffit pour tout voir. Et demain ? Cela restera probablement le cas. Telenet, VOO et Proximus ont dû remettre une offre (tout comme Orange, qui part de très loin) mais le scénario le plus probable est de voir Eleven, décidé à frapper fort, acquérir les droits et monter la chaîne Jupiler Pro League dont rêvent les clubs. (…)

3. Selon nos sources, RTL veut « La Tribune » qui, le cas échéant, serait rebaptisée

En ce qui concerne les résumés du week-end, et l’émission du lundi soir, tout indique que le match est lancé entre la RTBF et RTL. Côté ertébéen, Michel Lecomte ne cache pas ses ambitions : « On espère garder ce qu’on a mais nous ne sous-estimons pas la concurrence de nos voisins. » Chez ceux-ci, on marche sur des œufs. (…)

4. Playoffs 1 : la division des points clairement au centre des débats

Il sera certainement question aussi de la « non-affaire » Courtrai-Mouscron, qui risque de chauffer l’ambiance, et de la volonté du Standard de changer le règlement relatif à l’interruption des matches par des débordements de supporters. Mais le deuxième gros morceau sera l’éventuelle réforme de la réforme du championnat, datant de la saison 2009-2010. (…) On va vers la confirmation de la formule actuelle, à ceci près qu’un consensus pourrait se dégager pour revoir la division des points avant les Playoffs 1. Soit en la supprimant (ce qui n’aurait pas de sens), soit en l’aménageant, peut-être avec des bonus. La discussion s’annonce vive…

> Retrouvez l’intégralité de cet article, avec de plus amples informations, dans nos nouvelles éditions digitales et dans nos éditions du jour (p. 31).