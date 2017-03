Excellente nouvelle pour les clients Base: l'opérateur double ses volumes en data pour tous ses abonnements jusqu'à fin 2017!

Dès aujourd’hui, et jusqu’à la fin de l’année, Base double les volumes en data pour tous ses abonnés qui en font la demande, sur le site internet de l’opérateur, dans un shop ou via le call-center, et ce jusqu’au 30 juin. Les nouveaux clients y auront en revanche automatiquement accès.

Ainsi, par exemple, les utilisateurs en BASE 15 profiteront maintenant de 3 Go au lieu de 1,5. Et plus le plan tarifaire augmente, plus la différence est énorme. Ainsi le forfait BASE 45 permet d’avoir un volume de 24 Go ! Cependant, dès le 1er janvier 2018, les abonnements reviendront à l’ancienne formule, avec certainement l’entrée en vigueur de nouveaux plans tarifaires.

Pour justifier cette promotion, l’opérateur évoque une croissance importante de la consommation de ses abonnés. En effet, la moyenne de donnée mobile consommée par ses clients est passée en un an seulement de 0,9 Go à 1,4 Go par mois.

Après que VooMobile a proposé à ses clients d’obtenir 8 Go de surf en plus pour 8 euros par mois, c’est une bonne nouvelle pour les accros de l’internet mobile.