Colruyt réunira bientôt toutes ses cartes client en une seule

La carte Extra ! de Colruyt vit ses dernières semaines. Le groupe chapeautant la chaîne de supermarchés a en effet décidé de réunir toutes ses formules de cartes magasin et commerce en ligne en une seule carte : la carte client Xtra, qui pourra aussi dans l’avenir se muer en carte de paiement. Les facteurs distribueront les 4 et 5 avril prochains 3,7 millions de ces nouvelles cartes et une application sera accessible.

Colruyt avait introduit sa carte Extra ! en 2007, en remplacement des fameux bons à découper que l’on trouvait dans les dépliants. La nouvelle carte porte à un signe près le même nom. « Extra est une marque forte que nous voulons conserver. Elle induit aussi l’idée que l’on reçoit quelque chose en plus, un petit extra », explique Karel De Wilde, du service de relations clients chez Colruyt Group.

La nouvelle carte remplacera les cartes OKay, Bio-Planet et Dreambaby. Toutes ces cartes devraient être désactivées d’ici la fin de l’année. Lorsque la nouvelle carte sera activée une première fois, l’ancienne perdra automatiquement toute fonctionnalité. Les magasins Spar du groupe Colruyt et DreamLand, qui ne proposaient pas de carte client, en auront donc bientôt une. La nouvelle carte sera également utilisable d’ici quelque temps -cette année encore- dans les stations essence Dats24. « A terme », le groupe voudrait aussi l’introduire chez Cru et auprès de la chaîne de boutiques de vêtements Zeb. La carte sera couplée à un profil online qui servira aussi pour se connecter sur les magasins en ligne du groupe.