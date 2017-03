Agression crapuleuse de Jordan, le jeune handicapé tabassé à coups d'extincteur par un couple et laissé pour mort: "Il les suppliait d'arrêter"

Allison Mazzoccato

Vendredi, Jordan, un jeune handicapé de 24 ans, a été violemment pris à partie par un couple à Aywaille. Le jeune homme, qui venait de commettre une petite erreur de conduite, a été pourchassé en voiture par un homme et une femme. Alors qu’il voulait s’excuser, il a essuyé des coups à la tête, notamment à l’aide d’un extincteur. « On va tellement te frapper que tu ne pourras plus jamais conduire », lui ont notamment assené les agresseurs.