Neuf magasins Delhaize sont toujours fermés ce lundi

Le mouvement de grève entamé vendredi dans les magasins Delhaize se poursuit ce lundi puisqu’on note des arrêts de travail dans neuf magasins à Bruxelles et en Wallonie, indique un porte-parole de la chaîne de supermarchés.

Des travailleurs ont débrayé spontanément vendredi et l’action s’est prolongée durant le week-end, où plusieurs magasins -surtout bruxellois- ont gardé portes closes. Lundi, neuf établissements étaient toujours fermés.

Il s’agit, selon Delhaize, de six magasins de la capitale (Roodebeek, Charles Woeste, Fort Jaco, Croix de guerre, Charles Quint, Hankar), deux en Brabant wallon (Genval et Wavre) et un dans la province de Hainaut, à Enghien. Selon la CNE Commerce sur Facebook, celui du Karreveld est également fermé.

Les travailleurs protestent contre la façon dont est géré le plan de restructuration décidé en juin 2014. Le personnel demande un renfort structurel et non ponctuel comme c’est le cas actuellement.

Des contacts ont eu lieu ces derniers jours entre les partenaires sociaux. Mardi, une concertation est prévue, indique Delhaize.