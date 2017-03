Météo: un temps sec mais couvert avant le retour de la pluie

Lundi, de faibles pluies ou bruines sont d’abord attendues par endroits et elles seront surtout concentrées dans le nord du pays. Ensuite, le temps sera principalement sec, mais les éclaircies seront toutefois rares. Les maxima seront proches de 13 degrés, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ce lundi, le ciel restera toujours très nuageux, à quelques brèves éclaircies localisées près. Le matin, de faibles pluies ou bruines sont encore prévues par endroits mais surtout le long de la frontière néerlandaise. Ensuite, il fera temporairement plus sec. Les maxima se situeront entre 9 et 14 degrés. Le vent sera modéré à assez fort, au littoral parfois fort, de secteur sud-ouest. Des rafales jusqu’à 55 km/h seront possibles, indique l’IRM.

Mardi, la journée débutera avec des pluies sur l’est du pays. Le temps deviendra ensuite généralement sec avec davantage d’éclaircies voire de belles périodes ensoleillées en direction d’extrême-ouest. Le risque d’une averse sera faible. Les maxima oscilleront entre 6 et 10 degrés.

La pluie fera son retour en milieu de semaine. Mercredi, il fera d’abord sec et ensoleillé. En cours de journée, la nébulosité augmentera, avec ensuite de la pluie en fin de journée. Les maxima se situeront entre 8 et 12 degrés. Jeudi, la nébulosité sera généralement abondante avec quelques averses sur le pays et des maxima de 7 à 11 degrés. Vendredi, la nébulosité restera abondante avec des périodes de pluie.