Courcelles: Johnny tabassé pour son scooter par 7 individus et laissé inconscient sur la rue

Sept point de suture à l’œil droit, 5 à l’œil gauche, 4 au niveau du crâne. Johnny, 22 ans, a vraiment triste mine et est toujours un peu dans le coltard. On le serait à moins, plus de 48 heures après la violente agression dont le jeune homme a été victime.

Arcade explosée, jambe contusionnée, plusieurs agrafes sur le visage et sur les bras, après être resté de longs instants inconscient. Les faits remontent à la nuit de jeudi à vendredi. «J’étais en scooter, avec mon cousin qui conduisait», explique Johnny. «On venait de passer le palais de la Frite quand une voiture a commencé à nous suivre… Mon cousin a accéléré. J’ai vu plusieurs jeunes à l’intérieur, au moins sept, je dirais. La voiture à continuer à nous suivre, puis nous a carrément fait une queue-de-poisson!» Surpris, le cousin de Johnny perd le contrôle de son scooter. Les deux passagers tombent lourdement au sol. «Ce n’est qu’après que je saurai ce qui s’est passé», enchaîne Johnny. «Moi, j’étais déjà sonné, quand j’ai commencé à recevoir des coups.» Une volée de coups, assénés par les jeunes agresseurs. Johnny assure ne pas les connaître.

«Je ne comprends toujours pas ce qui s’est passé», poursuit-il. «Mon cousin, je l’ai appris plus tard, avait réussi à courir pour leur échapper. Ils l’avaient déjà menacé à peine sortis de leurs voitures. Moi, j’ai reçu les coups, et puis… Je ne me souviens plus de rien, je suis tombé inconscient. »

Ceux qui frappaient Johnny ont ensuite pris la fuite. Cette scène s’est déroulée sans témoin, mais les secours, eux, sont arrivés rapidement, alertés par le cousin de Johnny. «Ça non plus, je ne m’en souviens pas», poursuit Johnny. «Ils m’ont embarqué en ambulance et je me suis réveillé à l’hôpital de Gosselies.»

Là, Johnny reçoit les soins que son état nécessite. Des points de sutures, on l’a vu, ainsi que des examens traumatologiques. «Mais je ne suis resté qu’une seule journée ici, pour en ressortir ce vendredi.» Le jeune homme, actuellement à la recherche d’un emploi, sera de toute façon sur le flanc «au moins durant trois mois», précise-t-il. «Là, j’essaie de récupérer. Outre les blessures au visage et au thorax, je boite aussi, une de mes jambes a été touchée elle aussi.» Johnny doit encore aller déposer plainte auprès de la police, comme son cousin l’avait déjà fait ce vendredi-ci. Quant aux auteurs… «Je ne sais pas où ils sont, mais j’espère que la police les retrouvera!»