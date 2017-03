Attaque d'Orly: les gardes à vue du frère et du cousin de l'assaillant ont été levées

Les gardes à vue du frère et du cousin de l’homme qui a attaqué une patrouille militaire samedi à l’aéroport d’Orly avant d’être abattu ont été levées dimanche soir, a-t-on appris de source judiciaire.

«Il n’y a plus aucune garde à vue en cours dans ce dossier à ce stade de l’enquête», a-t-on précisé de même source. Le frère et le cousin de l’assaillant, Ziyed Ben Belgacem, un Français de 39 ans déjà condamné pour plusieurs vols avec violence et trafic de stupéfiants, s’étaient présentés d’eux-mêmes à la police samedi.