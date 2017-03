Stromae se confie sur ses ennuis de santé: «J'ai cru que j'allais basculer dans la folie»

Stromae était en tournée lorsque les ennuis de santé ont commencé. On se souvient de l’annulation de plusieurs dates. Il s’agissait de gros ennuis de santé. Fatigue mais aussi des problèmes dus à son traitement contre le paludisme.

Il explique : « Après 150 dates, j'étais à plat. Je n'ai pas supporté mon traitement anti-paludisme, ça m'a filé des hallucinations. J'ai cru que j'avais basculé dans la folie, on m'a diagnostiqué une décompensation psychique. J'aurais pu faire une connerie, je n'étais plus moi-même », explique-t-il au journal français.

Et puis Stromae parle aussi du travail, le sien et l’emploi en général. Il se dit fier d’être un « gros contibuable ». « On fait travailler des usines locales, des gens sur les clips, c'est pas des emplois fictifs. (...) Si nous ne continuons pas de travailler, dans dix ans, nous n'aurons plus de quoi faire tourner notre société », poursuit le chanteur belge.