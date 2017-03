Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la gauche radicale, mobilise 130.000 personnes à Paris selon les organisateurs

La marche de ses partisans, organisée au centre de Paris de la place de la Bastille à celle de la République où il a prononcé son discours, a réuni quelque 130.000 personnes, selon l’équipe du candidat de la « France insoumise ».

Aux cris de « On vote, ils dégagent », « Résistance » ou encore « Fin de la monarchie présidentielle », les manifestants ont défilé dans une ambiance bon enfant sous un ciel menaçant.

« Ceci n’est pas seulement un événement extraordinaire, à l’intérieur d’une campagne électorale comme jamais on n’en a vu (…), c’est une insurrection citoyenne contre la monarchie présidentielle », a lancé M. Mélenchon à la foule. « Notre marche prouve que nous sommes capables de diriger le pays », s’est-il félicité.

Debout sur une petite estrade semblable à un ring, face à des militants agitant pour certains des drapeaux bleu-blanc-rouge, il a harangué la foule pendant un peu plus d’une heure, par grand vent.

« Nous voici pour proposer la VIe République sur cette place ou fut annoncée la Ve dont nous voulons tourner la page », a lancé le candidat, qui propose de rompre avec le système très présidentiel instauré en 1958 à l’initiative de Charles de Gaulle.

Concernant l’Europe, il a fustigé une « négation de la volonté du peuple » et une « compétition sans fin entre les peuples, de sorte que partout sont encouragés les nationalismes les plus aveuglés ». « Il faut donc que tout soit désobéi et rediscuté », a-t-il estimé sous les applaudissements, promettant de soumettre les traités européens à référendum.