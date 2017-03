Premier League: Chelsea s'impose sur le fil sans Hazard, Lukaku réalise un doublé en fin de match et prend seul la tête du classement des buteurs (vidéos)

Chelsea abordait un difficile déplacement à Stoke sans Eden Hazard. Son entraîneur, Antonio Conte, a expliqué qu’il souffrait d’un « petit problème ». Willian a ouvert le score en faveur des Blues après treize minutes. Walters a égalisé sur penalty (38e). Chelsea a dû patienter jusqu’à la 87e minute avant de trouver le but de la victoire (1-2), inscrit par Cahill.

Chelsea caracole en tête de la Premier League avec 69 points. Ses plus proches poursuivants, Tottenham et Manchester City, comptent treize points de retard. Les ’Spurs’ recevront dimanche Southampton tandis que les Citizens défieront Liverpool, quatrième (55 points).

Lukaku toujours plus haut

Everton a battu Hull 4-0. Kevin Mirallas, devenu papa pour la deuxième fois, n’a pas pris part à la rencontre. Calvert-Lewin a donné l’avantage aux ’Toffees’ (9e). Alors qu’Hull évoluait à dix depuis la 73e minute et l’exclusion d’Huddlestone, Valencia a doublé la mise après un une-deux avec Lukaku. Le Diable rouge a fait trembler les filets à deux reprises dans les arrêts de jeu. La première fois d’un tir à ras-de-terre après une passe de Valencia (90e+1).

Romelu lukaku First Goal - Everton vs Hull City 4-0

La seconde après avoir intercepté une passe en retrait pas assez appuyée (90e+3).

Romelu Lukaku Amazing Second Goal vs Hull City - Everton vs Hull CIty 4-0

Avec 21 buts au compteur, Lukaku trône désormais seul en tête du classement des buteurs, devant Harry Kane (19). Il devient le premier joueur d’Everton à passer le cap des 20 buts depuis la création de la Premier League en 1992.

Everton, 50 points, est sixième au classement. Hull, 24 points, est dix-huitième.

Crystal Palace a obtenu une précieuse victoire 1-0 sur Watford grâce à un but contre son camp de Deeney (68e). Christian Benteke a joué tout le match pour Crystal Palace. Christian Kabasele, blessé, n’a pas joué pour Watford. Crystal Palace, 28 points, se sort de la zone rouge et remonte en 16e position. Watford, 31 points, est treizième.

Sunderland, avec Jason Denayer et Adnan Januzaj alignés toute la rencontre, a partagé l’enjeu (0-0) avec Burnley, où Steven Defour est resté sur le banc. Sunderland, 20 points, reste lanterne rouge. Burnley, 32 points, est douzième.

Arsenal battu

West Bromwich Albion a battu Arsenal 3 buts à 1, samedi, lors de la 29e journée du championnat d’Angleterre. Nacer Chadli a délivré la passe décisive sur le but d’ouverture de WBA.

A la 12e minute, Chadli a botté un corner, Dawson a sauté plus haut que tout le monde et propulsé le ballon au fond des filets. Les ’Gunners’ ont égalisé trois minutes plus tard sur un but d’Alexis Sanchez.

Robson-Kanu a redonné l’avantage à WBA en début de seconde période (55e). WBA a plié la rencontre à un quart d’heure de la fin, à nouveau grâce à un coup de tête victorieux de Dawson, sur un corner de McClean cette fois.

Chadli a été remplacé dans les arrêts de jeu par Field.

WBA, 43 points, est huitième. Arsenal concède une quatrième défaites lors des cinq dernières journées de championnat. Les Gunners sont cinquièmes avec 50 points.