Premier League: des bannières «pro» et «anti» Wenger dans le ciel de West Bromwich (photos+vidéos)

La première bannière, «NO CONTRACT #WENGER OUT» («Pas de contrat #WengerDehors») a été aperçue au-dessus de The Hawthorns quelques instants avant le coup d’envoi.

La deuxième a survolé le stade à la 16e minute. Elle indiquait: «IN ARSENE WE TRUST #RESPECTAW» («Nous croyons en Arsène #RespectAW»).

Le contrat de Wenger (67 ans), qui dirige Arsenal depuis 1996, arrive à terme en juin et le manager n’a toujours pas indiqué s’il resterait au club la saison prochaine.

Cette saison, Arsenal a déjà tiré un trait sur ses espoirs de titre, alors que les «Gunners» avaient 16 points de retard sur le leader Chelsea avant le début de la 29e journée.

Les Londoniens ont été éliminés de la Ligue des champions dès les huitièmes de finale par le Bayern Munich en encaissant deux lourdes défaites 5-1.

