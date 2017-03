Montigny-le-Tilleul: Suarez a pris un bain de foule

Un cocktail détonant et séduisant, un mélange de musique du monde, de pop anglaise, le tout chanté en français. Le chanteur, qui fait partie également de la saison 6 de « The Voice Belgique », a assuré généreusement plus de deux heures de spectacle, avant de se livrer à la séance traditionnelle de dédicaces. On ne comptait plus les fans qui, serrés les uns contre les autres, tenaient absolument à se faire photographier auprès de lui… « On dit que les Carolos sont fous ! », lance Marc Pinilla sur la scène. L’artiste est très chaleureux avec son public : il a accompagné un chant d’anniversaire – celui de Cindy !- entre deux chansons !

Et même une chanson coquine !

Bien sûr, des titres comme « Souffle de délire », « Au bord du gouffre », « L’indécideur »… étaient repris en chœur. Ce concert coïncidait aussi – jour pour jour !- avec la sortie d’un quatrième album de Suarez, intitulé « Ni rancœur, ni colère ». L’occasion de découvrir de nouvelles chansons comme « Voir la mer », « En altitude », « Sur tes lèvres »… et même une plus coquine, comme « Passe-Passe ». Belle reprise avec « L’amour à la plage » (Niagara). Le groupe « Le Prisonnier » ouvrait la soirée avec du bon rock français avec des compositions courtes, rapides, rageuses, voire enragées… Cet événement était organisé par l’ICML, en collaboration avec l’Eden, dans le cadre du Festival Vox, initié par l’échevine de la Culture Nathalie Gherardini.

J.C.HERIN