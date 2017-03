Le mouvement de grève se poursuit chez Delhaize ce samedi

Le mouvement de grève entamé vendredi dans les magasins Delhaize se poursuivent samedi puisqu’on note des arrêts de travail dans 10 à 15 magasins en région bruxelloise, selon le SETCa et la CNE.

Le Delhaize de Tubize en Brabant wallon et deux grandes surfaces du groupe dans le Hainaut -dont celui d’Enghien qui n’avait pas pris part au mouvement hier/vendredi- sont en arrêt de travail.

Les travailleurs protestent contre la façon dont est gérée le plan de restructuration décidé en juin 2014, qui prévoyait le départ de 1.800 collaborateurs. Le personnel demande un renfort structurel, et non ponctuel sous la forme de CDD ou de contrats étudiants, comme c’est le cas actuellement, dit-on côté syndical.

Sur sa page Facebook, la CNE Commerce précise samedi matin que les magasins touchés sont, à Bruxelles, ceux de Fort Jaco, De Fré, Molière, Mozart, Chazal, Hankar, Saint-Antoine, Charles Quint, Léopold 3, Rodebeek, Herman Debroux, Arbre Ballon, Boondael, Karreveld et Charles Woeste. Ceux d’Enghien et de Mons, dans le Hainaut, et de Tubize, en Brabant wallon sont aussi concernés par le mouvement.