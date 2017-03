La deuxième saison des héros du gazon revient dimanche: il y avait Philippe, voici… son frère! (vidéo)

La confrontation de Philippe et Olivier n’aura lieu que dimanche à la télé. Mais nous avons déjà demandé aux deux frères Leclercq de tout nous dire dans une interview croisée chez Olivier.

Assis l’un à côté de l’autre dans le fauteuil familial, Olivier et Philippe Leclercq ont le sourire. Café en main – « Je ne bois plus du tout » – Philippe (Les Héros du Gazon 1) évoque le passé footballistique commun avec son frère Olivier (Les Héros du Gazon 2) et leur souhaite la même réussite.

> Retrouvez notre interview exclusive dans nos éditions digitales.