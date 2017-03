Fusillade de Grasse: le tireur et deux amis, des frères jumeaux, en garde à vue

L’enquête sur la fusillade survenue jeudi dans un lycée de Grasse a rapidement progressé vendredi, à la faveur des auditions du tireur et de deux de ses proches, des frères jumeaux interpellés et placés eux aussi en garde à vue.

Le deuxième de ces frères âgés de 17 ans, un ami du tireur qui était activement recherché depuis jeudi, a été arrêté, sans heurt, peu avant midi à 25 kilomètres de Grasse, circulant à pieds dans une rue de Montauroux (BIEN Montauroux), a précisé une source proche du dossier.

Son frère jumeau avait été placé en garde à vue quelques heures plus tôt, dans le cadre de l’enquête ouverte pour « tentatives d’assassinats ». Le rôle qu’auraient pu jouer les jumeaux dans la fusillade survenue en milieu de journée jeudi n’avait pas été précisé dans l’immédiat.

La garde à vue du tireur, un lycéen de 16 ans qui s’était rendu jeudi aux forces de l’ordre sans opposer de résistance, pourrait durer jusqu’à 96 heures, l’enquête s’orientant vers des faits commis en « bande organisée », a précisé une autre source proche du dossier.

Les investigations ont permis d’avancer sur l’un des points clé de l’affaire : comment cet adolescent, apparemment fasciné par la violence, fils d’un élu municipal de droite, a-t-il pu se procurer ses armes ? « Le revolver était chez le grand-père » et le fusil chez ses parents, a expliqué une autre source à l’AFP. Un fusil, des armes de poing, des grenades à plâtre et un engin explosif artisanal dont la dangerosité n’a pas été précisée avait été retrouvés sur l’adolescent.

Un proviseur ’héroïque’

Jeudi, la procureure de Grasse Fabienne Atzori, excluant tout lien avec « une entreprise terroriste », avait expliqué que les motivations de l’auteur de la fusillade semblaient « liées aux mauvaises relations qu’il entretiendrait avec d’autres élèves » de l’établissement. Selon des témoins cités vendredi par la ministre de l’Education nationale Najat Vallaud-Belkacem, il « cherchait un ou des élèves en particulier ».

Le lycéen, qui selon des témoignages recueillis par l’AFP était présent en cours le matin du drame, était inconnu des services de police et vivait dans un quartier résidentiel calme. Sur des comptes Facebook, Twitter et Youtube correspondant à son nom, figurent de nombreuses photos et vidéos morbides, dont des images de la tuerie de Columbine, qui avait fait 15 morts, dont ses deux auteurs, dans un lycée américain en 1999.

Jeudi à Grasse, les tirs n’ont pas fait de mort, uniquement des blessés légers, probablement notamment grâce au comportement « héroïque » du proviseur, selon les mots de Mme Vallaud-Belkacem. Toujours hospitalisé vendredi, même si son état n’inspire pas d’inquiétude, il s’est interposé face au tireur et a été blessé par les tirs, tous comme trois autres lycéens. Une dizaine d’autres lycéens ont été choqués ou légèrement blessés en tentant de fuir.

Le président LR du département, Eric Ciotti a demandé à ce que la légion d’honneur soit décernée au chef d’établissement, une proposition à laquelle s’est associé le maire de Grasse LR Jérôme Viaud. Le proviseur a également été applaudi par les élus de la région Paca en séance plénière vendredi matin, à l’initiative du président LR de la région Christian Estrosi.

Le père du tireur ’sous le choc’

Aux abords du lycée vendredi, l’émotion était toujours vive, et beaucoup se repassaient le film des évènements. « J’ai eu la peur de ma vie et je n’ai jamais vécu un stress aussi intense », a raconté à une journaliste de l’AFP Chloé, une élève de seconde.

Le père du tireur, représentant en téléphonie, était quant à lui « sous le choc » et « inquiet pour son deuxième fils », a déclaré vendredi à l’AFP Jean-René Laget, un proche qui co-anime notamment le compte Twitter du père. Ce compte avait été brièvement suspendu jeudi soir, à la demande de l’élu souverainiste, qui avait reçu des insultes et des menaces, puis réactivé, a précisé M. Laget.

Alors que Grasse tentait de se remettre de son « traumatisme », selon l’expression de son maire, le préfet des Alpes-Maritimes Georges-François Leclerc a annoncé un renforcement des patrouilles de police et de gendarmerie devant les établissements scolaires du département.

Le syndicat d’enseignants SNES-FSU a mis en garde dans un communiqué contre les « récupérations politiques » et la « surenchère sur les mesures de sécurité », estimant qu’elles « ne remplaceraient jamais la présence de personnels qualifiés qui, seuls, peuvent prévenir de telles tragédies ».