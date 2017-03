La CEO de Proximus a touché un salaire plus élevé en 2016: voici les chiffres

Le salaire de base de la patronne de Proximus était l’an dernier de 505.005 euros, soit un peu plus que les 500.000 euros perçus en 2015. Un phénomène dû à l’indexation des salaires. Dominique Leroy touche en outre des rémunérations variables à court terme pour un total de 178.875 euros, des avantages pension et postérieurs à l’emploi de 169.666 euros et d’autres avantages pour un montant de 12.463 euros.

Les autres membres du comité de direction ont gagné ensemble un peu plus de six millions d’euros. Proximus ne donne généralement pas de répartition de cette somme selon les fonctions. Tous les membres de cet organe ont reçu un bonus à long terme. Avantage dont n’a pas profité Dominique Leroy, le gouvernement ayant refusé d’accéder à une suggestion allant dans ce sens du conseil d’administration de l’entreprise publique.

Les membres du CA justement, dont la moitié sont des représentants de l’Etat, ont également touché une indemnité. Y figurent notamment les politiciens Stefaan De Clerck (CD& ; V) et Karel De Gucht (Open Vld). La rémunération du premier est la plus élevée étant donné son poste de président de l’organe. Il a assisté à sept réunions de celui-ci ainsi qu’à douze autres de comités consultatifs. A ce titre, il a touché 166.499 euros brut. L’ancien commissaire européen a lui participé sept fois aux réunions du CA et à deux des comités, pour une rémunération totale de 69.500 euros.

Aucune modification substantielle de la politique en la matière n’est à attendre pour les deux prochaines années, fait savoir Proximus dans son rapport annuel. Chaque membre du conseil d’administration touche une indemnité fixe annuelle de 25.000 euros ainsi que 5.000 euros de jetons de présence par réunion du CA à laquelle il assiste et 2.500 pour celles des comités consultatifs. Le président de l’organe touche lui 50.000 euros de manière fixe et 10.000 euros de jetons de présence pour assister au CA.