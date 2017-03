Attentats à Bruxelles: un an après, Brieuc de Meeùs, le patron de la STIB, salue le courage du personnel

Un an après les attentats de Bruxelles, le CEO de la STIB Brieuc de Meeùs se dit très impressionné par le courage dont a fait preuve le personnel de la société bruxelloise de transport à la suite de l’attentat dans la station de métro Maelbeek.

«Je ne suis pas prêt de l’oublier», a-t-il dit, vendredi, invité à jeter un coup d’œil dans le rétroviseur, à l’approche du premier anniversaire des attentats de Bruxelles.

Le 22 mars 2016, le directeur général de la STIB lui-même a pris la décision d’interrompre sans attendre tout trafic sur le réseau de la STIB, s’est-il rappelé. L’équipe de crise interne a immédiatement été organisée. Celle-ci a travaillé avec professionnalisme, sans excès d’émotion en regard des circonstances. Il s’agissait malgré tout de revenir le plus vite possible à la normale, ce qui a pris plusieurs semaines pour le métro. Le souci était dans un premier temps de ramener 300.000 navetteurs le plus près de chez eux le soir, ce qui fut fait en mettant au point un service de type Noctis.

La profondeur du traumatisme

«Nos chauffeurs avaient peur. Le personnel a été très courageux ce jour-là. Le service a été assuré jusqu’à la dernière minute», se souvient Brieuc de Meeùs.

A titre personnel, celui-ci se dit «très impressionné de la profondeur du traumatisme psychologique que laisse derrière lui un tel événement», mais cela n’empêche pas que les taux de fréquentation du réseau STIB sont repartis à la hausse sur les trois modes de transport (métro, tram, bus). A la STIB, il reste, d’après M. de Meeùs «une dizaine de personnes pour qui cela reste difficile ».

Poubelles « vigipirates »

Selon le directeur général, la STIB a pris des mesures pour renforcer la sécurité de son réseau. Après les attentats de Paris, elle avait déjà accru la présence de personnel en stations et autour des dépôts. Les contrôles en station avaient été revus à la hausse. Depuis le 22 mars 2016, les poubelles en métal ont été remplacés par des dispositifs pourvus de sacs transparents. Ceux-ci laisseront tout prochainement la place à des poubelles de «type vigipirate».

Des potelets ont été placés aux accès des stations de métro pour empêcher toute intrusion à l’aide de véhicules. D’autres mesures moins visibles que le CEO de la STIB ne souhaite pas dévoiler sont également entrées en application.

Brieuc de Meeùs considère à titre personnel que dans son ensemble, la gestion de la crise engendrée par les attentats a été bien assurée, même si un des grands apprentissages des attentats de Bruxelles aura été d’améliorer le travail collectif de l’ensemble des intervenants de la chaîne de sécurité et de secours. "Les procédures de sécurité ont été revues avec les autorités pour réagir encore mieux à l’avenir".