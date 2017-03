Quarts de finale de la Ligue des Champions: Bayern Munich-Real Madrid et Juventus-Barcelone

Après la remuntada du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain, le match fou entre Manchester City et Monaco ou encore le retour surprenant de Leicester sur Séville, difficile pour la Ligue des Champions de proposer un spectacle encore plus fou à l’occasion des prochains tours de la plus grande compétition européenne.

Et pourtant, les quarts de finale arrivent (aller les 11 et 12 avril, retour les 18 et 19 avril) avec leur lot de suspense également. Quel club affrontera quel adversaire ? Le tirage au sort prévu ce vendredi midi à Nyon va déterminer ce futur programme. Pour rappel, aucun club n’est tête de série, toutes les équipes peuvent donc se rencontrer.

Le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des Champions aura lieu le 21 avril pour des matches prévus en mai (aller les 2 et 3, les retour les 9 et 10), avant la finale programmée au 3 juin, au stade du Pays de Galles, à Cardiff.

Les équipes qualifiées : Real Madrid (Esp), FC Barcelone (Esp), Borussia Dortmund (All), Bayern Munich (All), Juventus Turin (Ita), Leicester (Ang), As Monaco (Fra) et Atlético Madrid (Esp)

Les quarts de finale :

Atletico Madrid (Esp) - Leicester City (Ang)

Borussia Dortmund (All) - AS Monaco (Fra)

Bayern Muncih (All) - Real Madrid (Esp)

Juventus Turin (Ita) - FC Barcelone (Esp)