Glisse en coeur: soutenez l'équipe Sudpresse et aidez l'association ELA en faisant un don! (LIVE du samedi 14h au dimanche 14h)

Vingt-quatre heures de course, en mode continu. Entre 14h ce samedi et …14h ce dimanche, forcément. Un peu comme au Mans, mais version ski et donc enneigée (c’est mieux). Parfait pour maltraiter les cuisses, divin pour poser sa technique la mèche au vent et se rêver, un temps, le roi de l’arène des neiges. Et tout ça pour la bonne cause, en plus.

Voilà, en fait, le concept de Glisse en Cœur, une course relais qui célèbre cette année sa dixième édition sur les pentes du Grand-Bornand, petit paradis blanc comme chantait l’autre, niché dans les envoutantes Aravis. Solidarité et ski dans un décor magique pour une compétition qui, finalement, n’encensera qu’un seul lauréat bien méritant : l’association ELA.

CLIQUEZ ICI POUR DECOUVRIR ET SOUTENIR L’EQUIPE SUDPRESSE ET, SI VOUS LE SOUHAITEZ, FAIRE UN DON AU PROFIT DE L’ASSOCIATION ELA

Une association qui a fait de la lutte contre la leucodystrophie sa raison d’être, une maladie orpheline qui détruit le système nerveux central des enfants comme des adultes. Une saloperie, en d’autres termes, qui va prendre un méchant coup de bâton ces samedi et dimanche.

Et votre journal, forcément, a décidé de mener le combat. « Voilà plusieurs éditions que Sudpresse participe à Glisse en Cœur via une équipe réunissant journalistes et peoples », explique Thierry « Alberto » Remacle « Tomba », vaillant chef d’équipe au ski léger et à la technique léchée qui conduira le team « Sudpresse en Cœur ». « L’année passée, nous nous sommes rendu compte qu’il y avait une autre équipe belge menée, à titre privé, par Paul Furlan. Nous avons donc décidé, pour la dixième édition de Glisse en Cœur, d’unir les forces belges. Résultat : nous débarquerons avec six équipes et, après une soirée organisée au Spiroudome, nous avons déjà récolté plus de 7000 euros. Et ce n’est qu’un début », poursuit le capitaine de piste d’une équipe Sudpresse polymorphe, composée de journalistes sportifs ou à l’âme sportive, c’est selon, de rédacteurs des éditions régionales, d’éléments du service marketing,… « Un groupe prêt à tout donner pour la bonne cause », poursuit Thierry Remacle. « Glisse en Cœur, c’est vraiment parfait pour associer team building et bonne cause. Sudpresse se devait d’en être. »

Au programme, une piste bleue à avaler encore et encore, dans la joie, l’allégresse et, si possible, le style de Tessa Worley, double championne du monde et figure tutélaire du Grand-Bo’ comme ils disent en version originale. L’année dernière, les concurrents ont avalé, au total, 34.798 bornes. Près d’un tour du monde sur les lattes. Cette année, les 153 teams escomptent bien maltraiter ce record. Et surtout, les 309.759 euros récoltés l’année dernière qui doivent, impérativement, être surpassés. L’escouade Sudpresse, dossard 145, y compte bien. Aline, Thierry, Cédric, Hadrien, François, Jonathan, Rodolphe, Corentin, Vincent et Sébastien, toute l’équipe « Sudpresse en Cœur » compte sur vous pour la soutenir dans ses performances, via vos encouragements et vos dons. Sur ce, en piste…