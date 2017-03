Attentats de Zaventem et Maelbeek: les assureurs forcés de passer à la caisse

Fini de traîner les pieds ! Sous la pression de Charles Michel en personne, les assureurs ont accepté d’indemniser rapidement pour leurs dommages moraux les 1.361 victimes des attentats de Zaventem et Maelbeek, et ce avec des montants augmentés à 150 % et même à 200 % pour les cas les plus graves.

À quelques jours du premier anniversaire des attentats de Zaventem et Maelbeek, les compagnies d’assurance continuent de traîner les pieds pour dédommager les victimes et leurs familles, qui s’en plaignent amèrement, à juste titre. Ou plutôt, elles traînaient les pieds. Car, selon nos informations recoupées à bonne source, les assureurs regroupés au sein d’Assuralia ont accepté de faire un effort. Et même un gros effort, puisque non seulement les indemnisations pour dommages moraux vont s’accélérer mais, en plus, leurs montants vont être revus sensiblement à la hausse. De façon générale, les victimes seront aussi mieux aidées sur toutes les démarches à faire.

Il est vrai qu’ils n’avaient pas vraiment le choix. Alerté par les victimes, Charles Michel (MR) a tapé du poing sur la table. Et menacé en personne les assureurs de durcir les contraintes légales les concernant s’ils n’acceptaient pas de faire un geste à la hauteur du traumatisme subi par toute la population le 22 mars dernier. Un accord verbal a été finalisé lundi au Lambermont, en présence du Premier ministre et de sa ministre de la Santé, Maggie De Block (Open VLD). Il a été couché sur papier ce jeudi et sera validé en kern ce vendredi matin, avant sans doute une conférence de presse commune organisée par le gouvernement et les assureurs.

Que stipule cet accord ? Deux grandes choses.

Un : il prend d’abord acte que les assureurs ont reçu des demandes d’indemnisation concernant 1.361 victimes. Parmi elles : 27 morts et 226 blessés graves, c’est-à-dire présentant un taux d’invalidité permanente supérieur à 10 %. Dans ces 27 morts et 226 blessés graves – soit 253 personnes – 187 ont déjà reçu une indemnité provisoire ou définitive (directement ou pour leurs ayants droit). Et 58 autres dossiers seraient en passe d’être bouclés : une offre de provision a été faite ou une attestation médicale est encore attendue.

Mais surtout deux : les assureurs s’engagent à « un geste supplémentaire avec effet immédiat », nous dit-on. Cela concerne les dommages moraux auxquels les victimes ou leurs ayants droit peuvent prétendre. Et cela traîne également parce que la loi prévoit que pour en fixer le montant, il faut attendre que le taux d’invalidité soit définitivement fixé.

Mais sous la pression du gouvernement, les assureurs ont accepté deux choses. Un : ils vont libérer « sans plus attendre » ces indemnités en prenant en compte le taux d’invalidité fixé à ce jour, quitte à rectifier le tir à la hausse plus tard si besoin. Et deux : ils vont « à titre exceptionnel » ils vont revoir à la hausse les montants de dommage indicatifs qui sont repris dans un tableau établi par les juges.

En pratique ? Pour les ayants droit de victimes décédées et des blessés dont le taux d’invalidité permanente se situe en 11 % et 100 %, le montant prévu est doublé (200 %). Et pour les victimes dont le taux d’invalidité permanente est inférieur ou égal à 10 %, l’indemnité est portée à une fois et demie les montants prévus (150 %).

Enfin, Assuralia s’est engagée à tout mettre en œuvre pour que chaque victime sache rapidement à qui s’adresser pour obtenir ses indemnités. L’association des assureurs promet également de collaborer avec le fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence pour aider les victimes qui ne l’auraient pas encore fait à entrer en contact avec l’assureur qui les concerne.

Christian Carpentier