Présidentielle française : Emmanuel Macron talonne Marine Le Pen, loin devant François Fillon

Emmanuel Macron creuse l’écart avec François Fillon sur une semaine et serait au coude-à-coude avec Marine Le Pen au premier tour de l’élection présidentielle, selon un sondage Ifop-Fiducial diffusé mercredi.

Avec 26,5 % (+0,5) d’intentions de vote, la candidate Front national est désormais talonnée par le candidat d’En Marche ! qui gagne un point par rapport à la semaine précédente à 25,5 %.

François Fillon, à nouveau en baisse (-1 point), est quant à lui distancé de sept points par Emmanuel Macron, avec 18,5 % d’intentions de vote, et serait éliminé dès le premier tour, selon cette enquête pour Paris Match, Sud Radio et CNews.

Statu quo en revanche entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, stables tous les deux avec respectivement 13,5 % et 11,5 % d’intentions de vote. Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan est stable également à 3,5 %.

Si 78 % (-2) des électeurs de Marine Le Pen se disent sûrs de leur choix, ce n’est plus le cas que de 66 % de ceux de François Fillon, soit 5 points de moins en une semaine, et de seulement un électeur d’Emmanuel Macron sur deux (50 %, -2). Au second tour, Emmanuel Macron l’emporterait avec 61,5 % des voix contre 38,5 % à Marine Le Pen.

Enquête réalisée en ligne du 12 au 15 mars auprès de 1.399 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Marge d’erreur de 1,1 à 2,6 points.

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication de l’état des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.