L'état de Johnny Hallyday de plus en plus inquiétant: il aurait aussi des métastases au foie et à l'estomac

Ainsi, on apprend que le rockeur s’est fait diagnostiquer un cancer des poumons fin novembre 2016, et qu’il a tenté par tous les moyens de le cacher au plus grand monde. Après avoir annulé ses vacances de fin d’année en Thaïlande, la star a mis dans la confidence, dans un premier temps, ses amis les plus proches, comme Jean Reno. Il a ensuite annoncé la nouvelle à ses amis vivant outre-Atlantique, comme Omar Sy et Dany Boon, lors d’une visite amicale de ces derniers à la villa du chanteur à Los Angeles.

Le lendemain du jour de l’an, il aurait prévenu ses enfants, David et Laura, ainsi que Nathalie Baye et Sylvie Vartan, juste avant de se rendre à l’hôpital pour sa première séance de chimio. Le chanteur avait voulu les préserver le plus longtemps possible de la mauvaise nouvelle pour ne pas gâcher leurs fêtes de fin d’année.

Mais à l’hôpital, il déprime, et décide alors par la suite de se faire soigner à domicile où une infirmière viendra régulièrement lui administrer ses doses. Se pose aussi la question d’un retour en France pour se faire soigner dans un établissement parisien réputé, mais le chanteur ne veut finalement pas quitter Los Angeles, où il a par le passé déjà été traité pour des problèmes de santé et où se trouvent des spécialistes qu’il considère comme des « magiciens », selon VSD.

Le foie et l’estomac touchés

Cependant, la rumeur se répand de plus en plus début mars, le chanteur ne pouvant pas faire la promotion des deux films dans lesquels il apparaît. Alors qu’elle a passé plusieurs semaines à ses côtés, sa fille Laura finira par rentrer à Paris, où elle sentira le besoin de se confier à quelques amis. Son compte Facebook sera dans la foulée piraté et l’information révélée publiquement, avant de finalement être confirmée par le chanteur lui-même quelques jours plus tard.

S’il a affirmé dans un communiqué être traité pour « des cellules cancéreuses », son état serait tout de même assez préoccupant. Selon l’hebdomadaire, qui n’est pas le seul à avancer cette information, les métastases auraient ces dernières semaines atteint d’autres organes que les poumons, comme le foie et l’estomac.

Johnny Hallyday aurait alors décidé de débuter une seconde vague de soins à l’hôpital, qui semblerait mieux fonctionner. « Les résultats du début du deuxième protocole ont été jugés satisfaisants, suffisamment pour que la suite s’annonce encourageante », écrit VSD.

Ses proches veulent en tout cas y croire : la star battra une nouvelle fois la maladie. Suffisant pour rassurer les fans ?