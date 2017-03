Collision entre un train et un pick-up à Masnuy-Saint-Pierre: le conducteur de la voiture est décédé

D’après ce qu’a indiqué le porte-parole d’Infrabel Arnaud Reymann, le passage à niveau en question, situé dans la rue Gaston Remson, a bien fonctionné. Le conducteur a semble-t-il sciemment évité la barrière qui était bien fermée et a été heurté par le train. « C’est un comportement strictement interdit, c’est comme brûler un feu rouge, » a souligné A. Reymann. Cette imprudence lui a malheureusement été fatale puisqu’il a perdu la vie. Une équipe d’Infrabel a été envoyée sur les lieux. Les pompiers de Mons sont également sur place. Un périmètre de sécurité a été établi autour des lieux de l’impact.

Ce train qui circulait entre Mons et la gare de Liège Guillemins compte de nombreux passagers. Aucun blessé n’est à déplorer parmi les navetteurs. La circulation est pour l’heure interrompue entre Jurbise et Soignies. Les trains sont détournés via les lignes 94 et 90.