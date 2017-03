Focus Londres pour Ismaël Debjani!

Le beau temps revient et lui, il se focalise sur son seul objectif de cette saison : les Mondiaux de Londres. Ismaël Debjani entre dans une période estivale qui va rimer entre les mois de mai et juillet avec tentative de qualification : « Il y a quelques compétitions en mai où on peut essayer de faire le temps requis pour accéder aux championnats du monde mais en réalité, c’est très difficile d’être au top à ce moment-là. Les premières courses sont toujours plus délicates. Je pense que je ne serai prêt qu’en juillet. . »