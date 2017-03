Pas de visa pour les imams de mosquées non reconnues, douze d'entre eux ont déjà été empêchés de mettre le pied en Belgique

Theo Francken est satisfait : le Conseil du contentieux des étrangers a débouté les quatre imams turcs qui contestaient le refus du secrétaire d’État de leur accorder un visa de longue durée. Il peut donc poursuivre sa politique : pas de visa pour les imams qui veulent travailler dans des mosquées non reconnues.

C’est une primeur dans notre pays que de lier un visa de longue durée à la distinction qui est faite entre une mosquée reconnue par les autorités belges et une autre qui ne l’est pas. Theo Francken (N-VA) a pris cette décision en 2015 : une fin de non-recevoir a ainsi été opposée à douze imams désireux de venir s’établir pour un bon moment en Belgique, d’où leur demande d’un visa D (longue durée).

Le secrétaire d’État à l’Asile ne veut plus autoriser l’entrée dans notre pays à ces prédicateurs qui choisissent d’officier dans une mosquée non reconnue… Et par définition moins bien contrôlée qu’une mosquée qui s’inscrit dans le processus de reconnaissance.

> Découvrez tous les détails de ce dossier dans nos nouvelles éditions digitales (à découvrir gratuitement durant un mois).