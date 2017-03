Herstal: des habitants d'un appartement ont tout quitté en laissant leurs animaux derrière eux, un chat probablement mangé par un chien... (photos)

L’ambulance animalière a été la première à intervenir sur les lieux de l’incident. Alertée par une voisine, elle s’est rendue sur place pour constater l’état de santé d’un chat abandonné. La Société Royale Protectrice des animaux a quant à elle été prévenue ce lundi. Elle s’est également rendue sur place et a pu remarquer que trois animaux ont été lâchement abandonnés par leurs maîtres depuis une quinzaine de jours. L’un d’eux a d’ailleurs été retrouvé à l’état de squelette, l’autre a disparu et est probabalement en train de errer dans les rues d’Herstal tandis que le troisième était dans un piteux état. Il a d’ailleurs été emmené dans les locaux de la SRPA afin d’être examiné et soigné.

