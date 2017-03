Romelu Lukaku a annoncé à son club d'Everton qu'il ne signerait pas de nouveau contrat

Sous contrat avec Everton jusqu’en juin 2019, l’attaquant belge ne devrait pas prolonger son contrat sur les bords de la Mersey. Alors que les Toffees avaient mis sur la table une extension de 3 ans de son contrat avec revalorisation salariale à la clé, le puissant avant-centre a annoncé à son club qu’il déclinerait l’offre. C’est en tout cas ce qu’annonce le journaliste d’HLN, Kristof Terreur.

Romelu Lukaku, qui aimerait jouer la Ligue des Champions dès l’an prochain, a ainsi relancé les spéculations sur son avenir, qui ne devrait plus s’écrire avec l’autre club de Liverpool. Mais en football, il vaut mieux rester prudent, surtout quand on connaît le talent de négociateur de Mino Raiola, l’agent de Lukaku.

Well. And now Romelu Lukaku has told the club the same. He won't sign a new contract. Don't shoot the messenger this time. #EFC https://t.co/lree5YXcPZ