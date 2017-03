L'enseigne fête ses 150 ans: des potagers sur les toits des magasins Delhaize !

M.SP.

Delhaize a 150 ans et continue d’innover. Et face à la concurrence, Delhaize réplique. Quand on demande ce que « ses magasins » ont de plus que les hard discount, Denis Knoops, le big boss n’hésite pas: «Delhaize, ce sont les artisans du frais, des magasins agréables avec des grandes allées, un éclairage adapté et des zones de paiement qui donnent satisfaction aux clients».