Rive Gauche évacué après une alerte incendie dans le parking

Rédaction en ligne

L’alarme incendie s’est déclenchée au magasin Primark à Rive Gauche à Charleroi. Les clients ont été priés d’évacuer le magasin. Plus de peur que de mal, heureusement, l’alerte a rapidement été levée et tout est rentré dans l’ordre. Cette alarme ferait suite à une autre qui s’est déclenchée dans les parkings à cause des gaz d’échappement des nombreuses voitures qui ont voulu en sortir, indique le directeur de Rive Gauche.