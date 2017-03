L'avocat pénaliste Olivier Martins a été privé de liberté: son domicile et son cabinet ont été perquisitionnés

Le juge d’instruction Claise a demandé les perquisitions du domicile et du cabinet de l’avocat pénaliste Olivier Martins, ce mardi matin, suite à des nouveaux éléments dans l’enquête sur la tentative d’évasion de Mohammed Benabdelhak de la prison de Saint-Gilles, le 13 avril 2014. Olivier Martins a été interpellé. Le juge d’instruction a désormais 24 heures pour décider de la privation de liberté de l’intéressé ou une possible inculpation. La décision devrait tomber dans la soirée.

Le 13 avril 2014, un commando d’hommes armés avait tenté de pénétrer dans la prison de Saint-Gilles, ouvrant le feu à l’arme lourde. Ces hommes tentaient de libérer Mohammed Benabdelhak, figure du grand banditisme. Ce dernier était incarcéré à la prison de Saint-Gilles depuis janvier 2014 et attendait son extradition vers la France dans le cadre d’un dossier de trafic de stupéfiants.

Depuis lors, une vaste enquête est menée par la DR1 de la police judiciaire fédérale de Bruxelles en charge de la criminalité grave envers des personnes et des biens. Au stade actuel de l’instruction, divers éléments ont mené le juge d’instruction à procéder à ces perquisitions et à la privation de liberté d’Olivier Martins, qui sera auditionné dans le courant de la journée.

Afin de ne pas nuire à l’enquête en cours et à ne pas violer les principes du secret de l’instruction et de présomption d’innocence, le parquet n’a pas révélé la teneur des éléments ayant conduit à ces perquisitions et à l’interpellation de Me Martins.