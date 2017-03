SC Charleroi: suspension d'un match confirmée pour Felice Mazzù

« Le coach doit avoir valeur d’exemple vis-à-vis de ses joueurs », a dit le procureur, qui a donc été suivi par la commission des litiges. « Mazzu était clairement frustré par l’exclusion de Marcq, mais un tel comportement n’a pas sa place sur un terrain de football. »

Pierre-Yves Hendrickx, le directeur administratif de Charleroi, représentait Felice Mazzù et avait pour sa part demandé que la sanction soit commuée en peine avec sursis. « Je tiens à insister sur l’énorme pression sur les épaules de Mazzù et par extension sur tout le club », a déclaré Pierre-Yves Hendrickx. « Lors de cette dernière journée, nous devions assurer notre place dans le top 6. Mazzù a frappé dans une bouteille dans le dug-out, mais ce n’était pas pour critiquer l’arbitre. Il était fâché en raison de la situation. Marcq a reçu une carte rouge à un quart d’heure de la fin. Si Charleroi encaissait un but, nous n’aurions pas été qualifiés pour les Playoffs I. Felice Mazzù regrette l’incident et s’est directement excusé. Il est connu pour être quelqu’un de cool. Il a un comportement exemplaire dans le football belge. Il parle souvent avec le 4 e officiel et n’a que du respect pour les arbitres. Je parle tous les jours avec lui. Le comportement d’autres entraîneurs envers les arbitres l’ennuie. Je lui dis de ne regarder que lui-même. Je demande une suspension d’une semaine avec sursis, afin de lui laisser une dernière chance »

La demande du directeur administratif carolo n’a pas été entendue. Suspendu du 29 mars au 4 avril inclus, Felice Mazzù, qui s’est également vu infliger une amende de 400 €, sera donc en tribune pour la venue d’Ostende au Mambourg, le 1 er avril prochain. À moins que le club ne décide d’ici là de faire appel…