Attention, voici les smartphones et tablettes Android déjà infectés par des virus pré-installés: 38 appareils sont concernés

Selon Check Point Software Technologies, plusieurs smartphones et tablettes Android ont été infectés par des virus... pré-installés. Les constructeurs de ces appareils ne seraient toutefois pas en cause : la faille viendrait de la chaîne de production.

La société Check Point Software Technologies a ainsi révélé que 38 appareils tournant sous Android sont concernés par cette affaire de virus pré-installés. L’éditeur de logiciels dédiés à la sécurité informatique confirme ainsi que des virus ont été injectés par des pirates informatiques durant le montage et l’installation de ces smartphones et tablettes, sans que les constructeurs, Samsung, LG, Asus et Lenovo, soient au courant.

Les virus sont ainsi injectés dans la ROM (mémoire morte) des appareils, et permettent ensuite aux pirates de s’introduire dans ces smartphones et tablettes, en récupérant des informations personnelles et privées. D’autres logiciels malveillants ouvrent par contre des publicités, permettant ainsi aux pirates de gagner de l’argent sur ces affichages.

Une liste des 38 appareils concernés a toutefois été dévoilée, vous permettant ainsi de savoir si votre téléphone ou votre tablette est concerné. En cas de problème, vous pouvez ainsi contacter le service après-vente des entreprises concernées.

Les appareils concernés sont : le Samsung Galaxy S4, le Samsung Galaxy S7, le Samsung Galaxy Note 2, le Samsung Galaxy Note 3, le Samsung Galaxy Note 4, le Samsung Galaxy Note 5, le Samsung Galaxy Note Edge, le Samsung Galaxy Note 8, le Samsung Galaxy A5, le Samsung Galaxy Tab S2, le Samsung Galaxy Tab 2, le ZTE x500, le LG G4, le Xiaomi Mi 4i, le Xiaomi Redmi, l’Oppo N3, l’Oppo R7 Plus, le Vivo X6 Plus, l’Asus Zenfone 2, le Lenovo A850 et le Lenovo S90.