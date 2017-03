Adieu Marc Focart, ex-collègue et ami

Marc Focart avait commencé sa carrière dès l’âge de 20 ans, comme animateur et journaliste à Radio Métropole, d’abord avenue Léon Bernus, puis au sommet de la tour Albert I er . C’est sa maman, Zoé, passionnée de hard rock, qui l’avait initié à la musique et orienté vers la radio. Ce grand fan de Véronique Samson avait une très belle voix. Il est ensuite passé à RFM de 83 à 91 et menait de front les bulletins d’information à la radio et les reportages régionaux pour la Nouvelle gazette.

Dans sa jeunesse, Marc a été un pilier des nuits carolos et montoises (il était originaire de Baudour). Fervent supporter des Zèbres, il était un habitué de Chez Walter.

En 89, lorsque le réseau RFM est devenu Bel-RTL, il s’est recentré sur la presse écrite. Sa belle plume et sa connaissance de la région ont enrichi les colonnes de notre journal pendant des années.

À la rédaction, personne n’a pas oublié sa gentillesse, sa générosité, sa bonne humeur et son humour. Tous se souviennent du petit calepin dans lequel il consignait tous les bons mots et les grandes phrases de ses collègues.

La rédaction de la Nouvelle gazette présente ses plus sincères condoléances à son compagnon Bruno et à sa famille.