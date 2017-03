Mehdi Bayat vise la 3e place avec le Sporting Charleroi: "Pourquoi pas rafler un ticket pour l'Europe"

L’homme fort de Charleroi estime que financièrement, la différence entre les playoffs 1 et les playoffs 2 est « supérieure à 1,5 million d’euros », et pas seulement grâce aux droits de télévision. « Il y a aussi les recettes », explique-t-il, « même si le prix des abonnements pour les cinq matches (60 et 75 euros, NDLR) sera raisonnable. Et les nouveaux sponsors qu’on va inévitablement attirer en espérant les conserver au-delà des playoffs. Ce statut de seul représentant du football wallon nous vaut d’avoir une sorte de monopole dont il faut tirer le plus grand profit possible pour continuer à avancer sur la bonne voie que l’on a empruntée… »

Et sportivement ? « Au vu des 14 points récoltés contre nos adversaires lors de la saison régulière », sourit Mehdi Bayat, « on pourrait viser la 3e place. Mais rassurez-vous ce n’est pas l’objectif. On vient de vivre de longues semaines de stress intense, et on ne va pas maintenant en rajouter une nouvelle couche. On va simplement essayer de se hisser le plus haut possible, et pourquoi pas de rafler un ticket pour l’Europe, sachant que la finale de la Coupe entre Ostende et Zulte Waregem peut nous donner un petit coup de pouce qui sera bienvenu. Le Sporting veut être un acteur et pas un spectateur de ces playoffs. Je suis content de commencer à domicile (contre Ostende le 1er avril, NDLR). Charleroi joue en effet bien devant ses supporters. Ils nous ont aidés à atteindre cette phase finale, et seront sans doute encore plus nombreux et plus enthousiastes. Comme je l’ai déjà dit on veut jouer un rôle important, et on fera le maximum pour que ce soit le cas. Un stage sera par exemple organisé la semaine prochaine, et plus précisément comme d’habitude à Mierlo, aux Pays-Bas, si on nous garantit des terrains en parfait état… », conclut Mehdi Bayat.