Le petit ami de Claire Ponchy, décédée dans l'accident impliquant Jenifer, ne décolère pas: "Le conducteur, oui, je lui en veux"

Le jeune Jérémy Paulon a accepté de s’exprimer au micro de Purepeople. En deuil après le drame impliquant sa campagne, il est rancunier envers le conducteur du minibus : « Le conducteur, oui, je lui en veux. J’ai pu lire les derniers messages qu’elle a envoyés à sa voisine, puisque moi je dormais : elle lui a dit qu’elle avait peur. En gros, elle le sentait, qu’elle n’aurait pas dû y aller », regrette-t-il après coup.

Il poursuit ensuite son « procès » contre le conducteur, en s’appuyant sur les propos de Claire Ponchy, sa copine : « Il roulait vite et, dans un virage, elle marque qu’il a explosé un pneu, puis elle dit qu’elle a peur, qu’elle ne le sent pas, qu’il roule à faible allure sur l’autoroute avec un pneu crevé… Donc il roulait vite, ça, elle le marque bien. »

Le pire dans cette histoire pour le jeune homme est que Claire lui avait parlé quelques instants plus tôt : « J’étais aux sports d’hiver, je suis rentré dès que j’ai pu, le lendemain. Elle travaillait donc elle ne pouvait pas venir en vacances. Elle m’avait dit qu’elle ne sortait pas, pour moi elle allait se coucher, elle m’a dit bonne nuit… Et voilà… (…) Elle a voulu sortir et comme elle n’avait pas de voiture, elle a appelé ces gens-là, et voilà. (…) Moi, je n’avais pas voulu lui laisser ma voiture parce que (…) je savais qu’elle avait le pied un peu lourd. Elle rigolait toujours de ça . »

Désormais, il souhaiterait pouvoir faire son deuil paisiblement : « Je préfère qu’on garde une belle image. On peut s’informer, car il y a une star qui est en cause donc ça fait plus parler, mais au moins un peu de respect. »