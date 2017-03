Voici les calendriers des Playoffs 1 et 2: Anderlecht débute à Zulte et Charleroi recoit Ostende le premier week-end d'avril, duel des Sporting lors de la 5e journée!

Anderlecht et le Sporting Charleroi seront bientôt au courant du programme des matches des Playoffs 1, tandis que le Standard, Mouscron et Eupen par celui des Playoffs 2.

Playoffs 1

1. Anderlecht 31 points*

2. Club Bruges 30*

3. Zulte Waregem 27

4. La Gantoise 25

5. KV Ostende 25

6. Charleroi 25*

Les équipes avec une étoile (*) ont reçu un demi-point qui tombera en cas d’égalité (le classement de la phase classique sera alors déterminant).

Journée 1 :

Zulte Waregem – Anderlecht

Charleroi – Ostende

Gand -FC Bruges

Journée 2 :

Ostende – Zulte Waregem

FC Bruges – Charleroi

Anderlecht – Gand

Journée 3 :

Zulte Waregem – FC Bruges

Charleroi – Gand

Ostende – Anderlecht

Journée 4 :

Gand – Ostende

Charleroi – Zulte Waregem

Anderlecht – FC Bruges

Journée 5 :

Zulte Waregem – Gand

FC Bruges – Ostende

Anderlecht – Charleroi

Journée 6 :

Gand – Anderlecht

Ostende – Charleroi

FC Bruges – Zulte Waregem

Journée 7 :

Charleroi – FC Bruges

Ostende – Gand

Anderlecht – Zulte Waregem

Journée 8 :

Zulte Waregem – Ostende

Gand – Charleroi

FC Bruges – Anderlecht

Journée 9 :

Gand – Zulte Waregem

Charleroi – Anderlecht

Ostende – FC Bruges

Journée 10 :

FC Bruges – Gand

Anderlecht – Ostende

Zulte Waregem – Charleroi

Playoffs 2

> Groupe A

Malines, Standard, Saint-Trond, Waasland-Beveren, Lierse, Union Saint-Gilloise.

Journée 1 :

1/04/2017 20:00 STVV - Waasland-Beveren

1/04/2017 20:00 Royale Union St-Gilloise - YR KV Mechelen

2/04/2017 20:00 K. Lierse S.K. - Standard de Liège

Journée 2 :

8/04/2017 20:00 Waasland-Beveren - Royale Union St-Gilloise

8/04/2017 20:30 Standard de Liège - STVV

9/04/2017 20:00 YR KV Mechelen - K. Lierse S.K.

Journée 3 :

14-17/04/2017 Waasland-Beveren - YR KV Mechelen

14-17/04/2017 STVV - K. Lierse S.K.

14-17/04/2017 Royale Union St-Gilloise - Standard de Liège

Journée 4 :

21-23/04/2017 K. Lierse S.K. - Waasland-Beveren

21-23/04/2017 STVV - Royale Union St-Gilloise

21-23/04/2017 YR KV Mechelen - Standard de Liège

Journée 5 :

25-27/04/2017 Standard de Liège - Waasland-Beveren

25-27/04/2017 YR KV Mechelen - STVV

25-27/04/2017 Royale Union St-Gilloise - K. Lierse S.K.

Journée 6 :

28/04 -01/05/2017 K. Lierse S.K. - YR KV Mechelen

28/04 -01/05/2017 Waasland-Beveren - STVV

28/04 -01/05/2017 Standard de Liège - Royale Union St-Gilloise

Journée 7 :

5-7/05/2017 YR KV Mechelen - Waasland-Beveren

5-7/05/2017 STVV - Standard de Liège

5-7/05/2017 K. Lierse S.K. - Royale Union St-Gilloise

Journée 8 :

12-14/05/2017 Standard de Liège - YR KV Mechelen

12-14/05/2017 Waasland-Beveren - K. Lierse S.K.

12-14/05/2017 Royale Union St-Gilloise - STVV

Journée 9 :

16/05/2017 20:30 Waasland-Beveren - Standard de Liège

16/05/2017 20:30 YR KV Mechelen - Royale Union St-Gilloise

16/05/2017 20:30 K. Lierse S.K. - STVV

Journée 10 :

19/05/2017 20:30 Standard de Liège - K. Lierse S.K.

19/05/2017 20:30 STVV - YR KV Mechelen

19/05/2017 20:30 Royale Union St-Gilloise - Waasland-Beveren

> Groupe B

Racing Genk, KV Courtrai, Lokeren, AS Eupen, Excel Mouscron, Roulers.

Journée 1 :

1/04/2017 20:00 KV Kortrijk - Excel Mouscron

1/04/2017 20:00 KAS Eupen - Roulers

1/04/2017 20:30 KRC Genk - KSC Lokeren

Journée 2 :

8/04/2017 20:00 KSC Lokeren - KV Kortrijk

8/04/2017 20:00 Excel Mouscron - KAS Eupen

8/04/2017 20:00 KSV Roeselare - KRC Genk

Journée 3 :

14-17/04/2017 KSV Roeselare - Excel Mouscron

14-17/04/2017 KAS Eupen - KSC Lokeren

14-17/04/2017 KV Kortrijk - KRC Genk

Journée 4 :

21-23/04/2017 KRC Genk - Excel Mouscron

21-23/04/2017 KSC Lokeren - KSV Roeselare

21-23/04/2017 KV Kortrijk - KAS Eupen

Journée 5 :

25-27/04/2017 Excel Mouscron - KSC Lokeren

25-27/04/2017 KAS Eupen - KRC Genk

25-27/04/2017 KSV Roeselare - KV Kortrijk

Journée 6 :

28/04 -01/05/2017 KRC Genk - KV Kortrijk

28/04 -01/05/2017 KSC Lokeren - KAS Eupen

28/04 -01/05/2017 Excel Mouscron - KSV Roeselare

Journée 7 :

5-7/05/2017 KRC Genk - KAS Eupen

5-7/05/2017 KSC Lokeren - Excel Mouscron

5-7/05/2017 KV Kortrijk - KSV Roeselare

Journée 8 :

12-14/05/2017 Excel Mouscron - KRC Genk

12-14/05/2017 KAS Eupen - KV Kortrijk

12-14/05/2017 KSV Roeselare - KSC Lokeren

Journée 9 :

17/05/2017 20:30 KRC Genk - KSV Roeselare

17/05/2017 20:30 KV Kortrijk - KSC Lokeren

17/05/2017 20:30 KAS Eupen - Excel Mouscron

Journée 10 :

20/05/2017 20:00 KSC Lokeren - KRC Genk

20/05/2017 20:00 Excel Mouscron - KV Kortrijk

20/05/2017 20:00 KSV Roeselare - KAS Eupen

Les PO2 comprennent pour la première fois douze équipes et non plus huit, soit dix journées en aller-retour dans chaque groupe. Toutes les équipes à égalité sur la ligne de départ avec zéro point. Les deux vainqueurs de groupes, à condition d’avoir la licence européenne, s’affrontent dans un test-match sur le terrain de l’équipe la meilleure classée dans la compétition régulière. Le lauréat défie ensuite une équipe de PO1 pour le dernier ticket européen dans un barrage.