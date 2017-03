Les Mauves 1ers, les Zèbres 3es: voici la simulation du classement final si les résultats de la phase classique se répètent en Playoffs 1

Bien sûr, comparaison n’est pas raison. N’empêche que les résultats enregistrés en phase classique peuvent donner une indication intéressante sur les forces en présence lorsque les six meilleures équipes du pays se rencontrent.

Voici donc ce que donneront les Playoffs 1 si les résultats sont les mêmes que lors de la compétition régulière. Il y a un an, la même simulation avait été… presque totalement bonne, annonçant Bruges champion devant Gand, Anderlecht, Genk, Ostende et Zulte Waregem, une prévision concédant finalement une seule exception, Anderlecht terminant 2 e et La Gantoise 3 e .

Trois défaites pour Bruges

En fait, ce sont les Mauves qui ont pris le plus de points (18) dans les confrontations directes en phase classique. Car si le FC Bruges a fait le plein à domicile, il n’a glané que 2 petits points en déplacement (à Anderlecht et à Zulte Waregem), s’inclinant en revanche à Charleroi, à Ostende et à La Gantoise.

Le SC Charleroi, lui, s’est nettement mieux comporté que ses rivaux du subtop, battant Bruges, faisant 6 sur 6 contre Ostende et 4 sur 6 face à Zulte Waregem et arrachant un point devant Gand. S’ils récidivent, les Carolos termineront sur le podium pour la… deuxième fois de leur histoire, après leur titre de vice-champion en 1969, derrière le Standard. Ce serait une belle récompense pour le premier club wallon actuel. Mais bon, on le répète, ce n’est qu’une simulation, qui demande à être confirmée sur le terrain…