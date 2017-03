Changement de majorité à Thuin: Paul Furlan s'explique sur les réseaux sociaux

Ce dernier indique : « Changement de majorité communale, vous avez droit à une explication!

« Parce qu’en politique, la sérénité est nécessaire, le respect essentiel et la confiance obligatoire, les groupes PS et IC ont décidé de se séparer du partenaire MR.

La voix discordante du MR et les interventions personnelles sur les réseaux sociaux ont déstabilisé la majorité et créé énormément de frustrations chez les militants PS et IC.

Dans la gestion d'une ville, la cohérence doit être dépourvue de contradiction, le respect dépourvu d'attaques personnelles, la confiance dépourvue de querelles d'ego et la sérénité réelle et pas forcée.

Pour rester cohérents et respectueux de la parole donnée aux Thudiniens et du choix des citoyens, à 18 mois de l’échéance électorale, il était devenu indispensable de renforcer la cohérence et l'efficacité du Collège ».