Météo: le soleil toujours de la partie malgré quelques nuages

Ils atteindront le centre vers midi et l’est en soirée. Les maxima seront proches de 10 ou 11 degrés dans la région des Hautes Fagnes et à la Côte. Dans le centre du pays, ils oscilleront autour de 14 degrés, sous un vent d’abord faible, puis modéré, qui soufflera de secteur nord-ouest à nord.

Lundi soir et pendant la nuit, le temps sera sec et le ciel dégagé. De la brume, du brouillard et des nuages bas pourront néanmoins se former. Les minima se situeront entre 0 degré en Hautes Fagnes et 6 degrés à la mer. Le vent sera faible et s’orientera de secteur nord-ouest, puis sud-ouest.

Mardi, la journée débutera sous les nuages, mais le soleil parviendra à s’imposer, déployant ses rayons d’abord à l’ouest puis sur tout le territoire, malgré quelques voiles d’altitude. Le vent sera faible à modéré et soufflera d’ouest à sud-ouest. Les maxima seront proches de 12 degrés en haute Ardenne, 14 degrés à la mer et compris entre 15 et 17 degrés ailleurs.

Les jours suivants, le temps devrait rester sec et doux, avant le retour de quelques gouttes de pluie vendredi.