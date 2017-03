Un nouveau recours de Lobbes et Merbes-le-Château contre les éoliennes

Les communes de Lobbes et de Merbes-le-Château ont introduit, à nouveau, un recours en annulation devant le conseil d’état contre le projet de construction de 10 éoliennes au lieu-dit du Grand Fayi. Un combat mené par ces deux entités depuis janvier 2012. « Nous ne sommes pas contre le fait de produire de l’électricité via des énergies renouvelables mais il y a d’autres endroits pour installer des éoliennes comme dans la mer ou dans des grandes plaines », précise le bourgmestre merbien Philippe Lejeune.

Non, non et non ! La commune de Lobbes ne veut visiblement pas entendre parler d’éoliennes sur son territoire.

