Suivez la dernière journée de Division 1A en direct (14h30): les Zèbres veulent assurer leur place en Playoffs 1, Mouscron croit encore en son maintien

Le rideau tombera sur la compétition régulière de la Jupiler Pro League dimanche, à l’issue de la 30e et dernière journée. Les huit rencontres doivent se jouer en même temps, à 14h30. Un peu moins de deux heures plus tard, la composition des playoffs 1 et 2 ainsi que le nom du relégué seront connus. Charleroi n’a besoin que d’un point, et Mouscron doit gagner, en espérant un nul ou une défaite de Westerlo contre Genk.

Dans la lutte pour les playoffs 1, quatre des six tickets en jeu ont déjà trouvé preneurs. Les coleaders, le Club Bruges et Anderlecht, et les finalistes de la Coupe, Zulte Waregem et Ostende, sont déjà assurés de figurer dans le Top 6

En ce qui concerne les deux places restantes, Malines, Charleroi, La Gantoise et Genk sont encore en course. Les deux premiers cités – cinquième et sixième du classement – sont les mieux placés avec 48 points chacun, mais ils joueront en déplacement, respectivement à Gand et Lokeren.

Le Malinwa sera attendu par La Gantoise à la Ghelamco Arena. Les Buffalos, septièmes avec 47 points, ont besoin d’une victoire pour atteindre les playoffs I. Un partage suffit à Malines, mais même avec une défaite le KV garde une chance de se qualifier : pour cela, il faudra que Charleroi perde et que Genk, en déplacement à Westerlo, reste derrière à la différence de buts (Malines a pour l’instant un goal average de +8, Genk de +1).

Pour Charleroi, une victoire ou un partage sont synonymes de PO1. En cas de défaite, le salut des Zèbres passe par des défaites de La Gantoise et Genk.

En cas de victoire, La Gantoise est sûre de se retrouver en PO1. En cas de défaite, les Buffalos joueront les playoffs 2. En cas de partage, il faut que Genk ne gagne pas et que Charleroi perde pour voir les troupes de Hein Vanhaezebrouck dans le Top 6.

Genk, enfin, compte 45 points. Même en cas de victoire à Westerlo, les Limbourgeois n’ont pas leur sort entre leurs mains : ils doivent espérer que Charleroi perde à Lokeren et que La Gantoise ne batte pas Malines.

Dans le bas du classement, la décision concernant la relégation n’est pas encore tombée. La lanterne rouge, Mouscron, compte deux points de moins que Westerlo et doit absolument gagner à Courtrai pour avoir encore une chance de se maintenir. En cas de succès, les Hurlus devront encore espérer une défaite ou un match nul de Westerlo face à Genk pour rester en Jupiler Pro League.

Samedi, on connaîtra le nom du promu. Roulers et l’Antwerp s’affrontent dans le match retour de la finale de la Proximus League. Le Great Old a gagné la première manche 3-1.

En haut du classement, le Club Bruges et Anderlecht (58 points) recevront respectivement Saint-Trond et Waasland-Beveren. Zulte Waregem (51) se déplacera à Eupen et Ostende (49) rendra visite au Standard.